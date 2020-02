Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,7795 lei pentru un euro, mai mare cu 0,21 bani (+0,04%) fata de cotatia de 4,7774 lei pentru un euro, stabilita in sedinta anterioara.

- Anul trecut leul s-a depreciat fata de principalele valute, comparativ cu sfarsitul lui 2018. Daca euro a crescut cu 11,5 bani, dolarul a castigat aproape 19 bani iar francul elvetian a urcat cu peste 26,1 bani. Euro s-a tranzactionat in ultima sedinta din 2019 pana la jumatatea zilei intre 4,783 si…

- CHISINAU, 26 dec – Sputnik. Moneda unica europeana pierde in continuare teren in fața leului moldovenesc. Crește, insa, valoarea dolarului american, a hrivnei ucrainene și a rublei rusești. Banca Naționala a Moldovei stabilit, pentru 26 decembrie, un curs oficial de 19 lei și 1 bani pentru…

- Leul s-a apreciat, joi, cu 0,03 bani in raport cu euro (-0,01%), moneda europeana fiind cotata la 4,7791 lei, fata de 4,7794 lei miercuri. De asemenea, leul a castigat teren si in fata dolarului american,...

- Calmarea spiritelor din piața locala, dupa șirul de intervenții ale BNR din ultima parte a lunii noiembrie, a facut ca cursul euro sa scada miercuri de la 4,7762 la 4,7744 lei, într-o ședința în care tranzacțiile s-au realizat în culoarul 4,772 – 4,779 lei, cele de la ora…

- Moneda nationala s-a prabusit pentru cateva ore, in noaptea de miercuri spre joi, cursul de schimb atingand un prag psihologic de 4,80 lei pentru un euro, insa guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a indemnat la calm, spunand ironic ca orice „depreciere de doi bani“ este trecuta drept o apocalipsa.

- "Va anunt o premiera in cazul motiunii simple care ma vizeaza, la Senat. Pentru prima oara in istorie voi aduce in Parlament cu mine toti directorii din MFP si ANAF care au lucrat cu fostul ministru si cu Darius Valcov la elaborarea bugetului, a rectificarii din august si mai ales la elaborarea strategiei…

- In afara succesului preconizat de catre comercianți, Black Friday 2019 a insemnat și un ”atac” la moneda naționala. Acest lucru a fost posibil din cauza achiziilor masive din strainatate de produse de tot felul inainte de Black Friday 2019, care au pus presiune pe moneda naționala. Astfel, joi, leul…