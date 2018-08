Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,6250 lei pentru un euro, in crestere cu 0,44 bani (+0,10%) fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6206 lei. De asemenea, leul s-a depreciat cu 0,92 bani in raport cu dolarul american, pana la un curs de 4,0000 lei/dolar (+0,23%), comparativ cu valoarea de 3,9908 lei/dolar din sedinta precedenta.



Potrivit BNR, francul elvetian a fost cotat la 4,0191 lei, in crestere cu 0,89 bani (0,22%) raportat la cotatia de vineri, de 4,0102 lei.



Gramul de aur s-a scumpit, luni, cu 84,57 de bani (0,54%),…