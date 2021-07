„Leul este insa puternic doar in capul premierului!” Oare in ce lume paralela traiește Cițu, se intreaba deputatul PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu, in contextul in care premierul Romaniei afirma, senin, ca moneda naționala, leul, este mai puternica in acest moment. „Leul este insa puternic doar in capul premierului! Saptamanal se bat noi recorduri ale […] Articolul „Leul este insa puternic doar in capul premierului!” apare prima data in Observator de Argeș .