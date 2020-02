Leul e in picaj, Orban si Citu ne spun sa stam fara griji: Anticipatele vor aduce scaderi de pret si dobanzi aproape zero

Stiri pe aceeasi tema

- Cum explica ministrul Finanțelor minimul istoric atins de leu in raport cu euro: “Este o depreciere usoara, corelata cu ce s-a intamplat in regiune” Ministrul Finantelor, Florin Citu, aprecieaza deprecierea leului pana la un nou minim record fața de euro este o depreciere ”usoara”,…

- Deprecierea usoara a leului este corelata cu deprecierile din regiune, in conditiile in care zlotul si forintul s-au depreciat in urma unor miscari de fluxuri internationale, considera ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu. "Deprecierea usoara a leului astazi (joi, n.r.) este…

- Ludovic Orban sustine ca evolutia cursului de schimb este corelata de scaderile monedelor din regiune. "Evolutia cursului de schimb este o evolutie care este determinata de mai multi factori. Nu exista niciun motiv de neincredere, de panica. dimpotriva. Situatia economica este foarte stabila.…

- Ministrul Finantelor a publicat pe Facebook un grafic din care reiese ca indicele ROBOR la trei luni este in scadere, ceea ce s-ar putea traduce in rate mai mici la credite. "Rate mai mici pentru romani. Dobanzile continua sa scada. Increderea investitorilor in guvernarea PNL CRESTE…

- Sistemul de pensii, asa cum arata acum, este falimentar si peste 20-30 de ani nu vom avea bani sa platim pensiile decreteilor, a declarat, joi seara, la B1 TV, ministrul Finantelor, Florin Citu, atragand atentia ca este nevoie urgent de o reforma a acestui sistem. "Asa cum arata azi sistemul…

- Ministrul liberal de Finante, Florin Citu, a comentat, luni dimineata, faptul ca Senatul va dezbate motiunea simpla a PSD indreptata impotriva sa. Florin Citu a declarat la RFI Romania ca va merge in Parlament cu documente, care vor demonstra ca cifrele din ultimii trei ani au fost ascunse.…