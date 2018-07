Leul, dolarul și dobânzile au crescut în iunie Comparativ cu sfârșitul lunii trecute euro s-a apreciat aproape cu 0,3%, dolarul cu peste 0,75% iar francul elvețian a stagnat. Pe segmentul monetar indicii ROBOR nu și-au contenit creșterea, valoarea lor triplându-se comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Indicele ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea ratelor la creditele de nevoi personale, a crescut la 3,16%, nou maxim al ultimilor patru ani, iar cel la șase luni, utilizat în cazul creditelor ipotecare, la 3,24%. Indicii la noua luni și 12 luni au atins valoarea de 3,25%, respectiv 3,31%. … Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut vineri la 3,15%, de la 3,16%, in timp ce indicele la 6 luni a urcat, iar cei cu scadente la 9 si 12 luni au stagnat, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ramas stabil miercuri, la 2,93%, dar indicii la 6, 9 si 12 luni au inregistrat cresteri, arata datele BNR.

- Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Luni, indicele a atins nivelul de 2,92%. Marti, acesta a crescut la 2,93%, cel mai mare nivel din 10 octombrie 2014, cand a fost 2,95%. Indicele a crescut accelerat…

- Leul a avut o evolutie stabila in perioada analizata, in care euro a stagnat in apropierea pragului de 4,66 lei, iar dolarul si francul elvetian s-au depreciat. Cursul euro a fluctuat intre 4,6513 si 4,6582 lei, medie stabilita la sfarsitul intervalului, cand tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,657…

- Indicele ROBOR la 3 luni a urcat de la 2,49% la 2,54%, ultimul maxim fiind atins in 20 octombrie 2014. Si indicele ROBOR la 6 luni a inregistrat o crestere puternica, ajungand vineri la 2,65%, valoare nemaiatinsa din 27 octombrie 2014. De asemenea, ROBOR la 9 luni, care reprezinta rata…

- Potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR), indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,46%, cel mai mare nivel din octombrie 2014. Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe din creditele in lei, creste de la o zi la alta, fara intrerupere. Indicele a ajuns, joi, la nivelul de 2,46%, cel mai mare din luna octombrie 2014, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- În schimb în piața monetara indicii ROBOR au avut o zi de creștere. Cel la trei luni, utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a urcat la 2,22%, cel mai ridicat nivel din decembrie trecut. Valoarea indicelei la șase luni s-a majorat la 2,49%, care…