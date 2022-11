Leul, depreciere pe linie Leul s-a depreciat joi in raport cu principalele valute. Moneda nationala s-a depreciat, joi, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9267 lei, in crestere cu 0,58 bani (+0,12%) fata de cotatia precedenta, de 4,9209 lei. Leul a pierdut teren si in fata dolarului american, care a fost cotat la 4,7640 lei, in crestere cu 4,64 bani (+0,98%), comparativ cu miercuri, cand s-a situat la 4,7176 lei. Moneda nationala s-a apreciat fata de francul elvetian, calculat de BNR la 5,0162 lei, in scadere cu 0,64 bani (-0,13%), fata de 5,0226 lei, cotatia anterioara. Gramul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

