- Prin combinații inedite de mijloace vizuale și tehnici narative, scurtmetrajele incluse in acest an in Competiția Internaționala BIEFF propun perspective alternative asupra unor subiecte care ne obsedeaza și a unor fenomene care ne afecteaza altfel decat am crede. Fidel obiectivului exprimat inca de…

- Un punct de intersecție al inovației și al libertații creative, Festivalul Internațional de Film Experimental București BIEFF provoaca publicul, la cea de-a noua ediție, la un exercițiu complex de empatie și...

- Ajuns la cea de-a noua ediție, Festivalul Internațional de Film Experimental București BIEFF iși renegociaza spațiul in calendarul evenimentelor culturale autohtone, continuand sa exploreze și sa promoveze experimentele inovatoare, printr-o ampla selecție de filme prezentate in premiera in Romania.…

- In perioada 27 octombrie 24 noiembrie, Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" din Constanta organizeaza cea de a 45 a editie a Festivalului International al Muzicii si Dansului. Acest eveniment de traditie cuprinde 13 reprezentatii artistice concerte simfonice, opere, spectacole de balet,…

- In perioada 11-18 Septembrie 2019, Grupul Skepsis a fost invitat sa reprezinte Alba Iulia si implicit Romania cu spectacolul „Maestrul” dupa E. Ionescu, la prima editie a Festivalului International „GingerFest”, organizat la Tula, Rusia. Festivalul este la prima editie, fiind dedicat promovarii teatrelor…

- Filmul 'Joker' in regia lui Todd Phillips a castigat sambata seara Leul de Aur, marele premiu al celei de-a 76-a editii a Festivalului de Film de la Venetia, in timp ce filmul 'J'Accuse' al lui Roman Polanski a fost recompensat cu Leul de Argint, relateaza EFE. Cel de-al treilea…

- Editia cu numarul 24 a Festivalului International “George Enescu” este cea mai extinsa de pana acum si este definita de diversitate si echilibru, atat in structura programului, formatul si dozajul spectacolelor si al repertoriului propus, cat si in privinta experientelor de festival. In acelasi timp,…