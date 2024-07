Moneda nationala continua sa se aprecieze fata de dolarul american, cursul de referinta anuntat, vineri, de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,5975 lei, in scadere cu 1,14 bani comparativ cu ziua anterioara, cand cotatia a fost de 4,6089 lei pentru un dolar. Leul se mentine stabil fata de euro, care a fost cotat […] The post Leul continua sa se aprecieze fata de dolar si se mentine stabil comparativ cu celelalte valute principale appeared first on Puterea.ro .