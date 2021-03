Stiri pe aceeasi tema

- Leul s-a depreciat, astazi, cu 0,07 bani fata de euro (0,01%). Moneda europeana a atins un nou maxim istoric, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,8838 lei/euro. BNR a cotat vineri euro la 4,8831 de lei. Pe piata interbancara, moneda nationala s-a tranzactionat…

- Leul s-a depreciat, luni, cu 0,07 bani fata de euro (0,01%), moneda europeana atingand un nou maxim istoric, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,8838 lei/euro. BNR a cotat vineri euro la 4,8831 de lei. Pe piata interbancara, moneda nationala s-a tranzactionat…

- Leul s-a depreciat, luni, cu 0,07 bani fata de euro (0,01%), moneda europeana atingand un nou maxim istoric, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,8838 lei/euro. BNR a cotat vineri euro la 4,8831 de lei. Pe piata interbancara, moneda nationala s-a tranzactionat…

- Leul s-a depreciat, miercuri, cu 0,21 bani fata de euro (0,04%), moneda europeana atingand un nou maxim istoric, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,8768 lei/euro. BNR a cotat marti euro la 4,8747 de lei. Pe piata interbancara, moneda nationala s-a tranzactionat…

- Moneda nationala s-a apreciat usor miercuri in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,8746 lei, in scadere cu 0,01 bani fata de cotatia precedenta, de 4,8747 lei. Raportat la dolar, leul s-a depreciat, iar moneda americana a ajuns la 4,0403 lei, in crestere cu 3,30 bani…

- Leul a inceput anul pe creștere. Moneda naționala s-a apreciat in raport cu euro și dolarul Moneda nationala s-a apreciat, luni, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,8691 lei, in scadere cu 0,03 bani (-0,01%), fata de cotatia precedenta, de 4,8694 lei. De asemenea,…

- Cursul valutar BNR valabil pentru luni, 4 ianuarie 2021 va fi anunțat de Banca Naționala a Romaniei in jurul orelor 13:00. Astfel, in timp util, vom afla cat costa cele tranzacționate valute din țara noastra. Vom afla cat costa un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și cați lei va costa…

- Cursul valutar BNR valabil pentru marți, 29 decembrie 2020 va fi anunțat de Banca Naționala a Romaniei in jurul orelor 13:00. Astfel, in timp util, vom afla cat costa cele tranzacționate valute din țara noastra. Vom afla cat costa un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și cați lei va…