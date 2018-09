Cotația medie a leului, pe care BNR o calculeaza in fiecare zi la pranz, a fost marți de 4.6321 lei pentru un euro, cea mai apreciata din 27 iulie incoace. ​E drept ca in fața dolarului, leul s-a depreciat ușor, revenind deasupra pragului de 4 lei pentru un dolar SUA. Moneda europeana se replia marți ușor in fața celei americane, pe o piața prudenta, atenta la posibilele anunțuri ale lui Trump cu privire la urmatoarele mișcari in razboiul comercial cu China.