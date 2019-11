Stiri pe aceeasi tema

- CURS VALUTAR 14 NOIEMBRIE. BNR a cotat miercuri euro la 4,7635 lei. Leul a mai atins o cotatie minima record in luna ianuarie a acestui an, respectiv pe 25 ianuarie, cand cursul a fost de 4,7648 lei/euro. De asemenea, leul a pierdut teren in fata dolarului american, care a ajuns la 4,3343…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,7635 lei/euro, 4,3251 lei/dolar, 5,5596 lei/lira sterlina, 4,3682 lei/franc elvetian. Euro se apropie de maximul istoric in fata monedei nationale. Si dolarul si lira cresc in continuare. Moneda britanica atinge cea mai mare valoare…

- Cursul crește in prima zi dupa alegeri. La cat a ajuns euro Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7627 lei, in crestere cu 0,03% fata de valoarea atinsa vineri. Vineri, euro a scăzut 4,7615 lei/leu . De asemenea, leul s-a depreciat şi…

- Leul s-a depreciat in fața euro, dar a caștigat teren in raport cu dolarul Leul s-a depreciat, luni, in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,7550 lei, in crestere cu 0,05 bani (+0,01%) fata de cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica europeana valora…

- Cursul a depașit 4,75 lei pentru un euro. Leul s-a depreciat și in fața dolarului Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,7505 lei pentru un euro, in crestere cu 0,45 bani (0,09%) fata de cotatia anterioara, de 4,7460 lei. De asemenea, leul a pierdut teren in fata dolarului american,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,7505 lei pentru un euro, in crestere cu 0,45 bani (0,09%) fata de cotatia anterioara, de 4,7460 lei. De asemenea, leul a pierdut teren in fata dolarului american, pana la un curs de 4,3479 lei, mai mare cu 0,61 bani (0,14%), comparativ…

- Pe piața interbancara, moneda europeana ramane și astazi, 9 septembrie, la 4,73 lei, aproape de cursul anuntat vineri de BNR. Leul s-a apreciat usor luni fata de euro, Banca Nationala a Romaniei (BNR) afisand un curs de 4,7320 lei pentru un euro, in scadere cu 0,12 bani (-0,03%) fata de cotatia publicata…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,7273 lei/euro, 4,3195 lei/dolar, 5,1800 lei/lira sterlina, 4,3644 lei/franc elvetian. Dolarul creste si atinge cea mai ridicata valoare din ultimii doi ani si opt luni, in fata leului, iar aurul ajunge la un nou maxim istoric. Euro…