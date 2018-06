Stiri pe aceeasi tema

- CURS VALUTAR BNR 14 IUNIE 2018. Euro creste usor la 4,6656 lei/euro lei, aproape de cursul BNR anuntat ieri (4,6647 lei/euro). Moneda europeana a atins cea mai ridicata valoare in fata leului din 22 martie 2018 cand BNR a anuntat un curs de referinta de 4,6659 lei/euro. Maximul istoric a fost atins…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6647 lei/euro, in crestere cu 0,13% fata de nivelul atins marti. Marti, euro a crescut la 4,6587 lei, titreaza News.ro. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6586 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de nivelul atins vineri, transmite News.ro . Vineri, euro a crescut la 4,6582 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6564 lei/euro, in crestere cu 0,11% fata de nivelul atins miercuri, titreaza News.ro. Miercuri, euro a scazut la 4,6513 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6225 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de nivelul atins luni, cel mai mic din decembrie 2017 pana in prezent. Consiliul de Administraţie al BNR a anunţat, în 7 mai, creşterea ratei dobânzii de politică…

- CURS VALUTAR BNR 14 MAI 2018. Euro scade la 4,62 lei, fata de 4,63, cursul anuntat vineri de BNR si atinge cel mai scazut nivel din ultimele patru luni in fata leului: 4,6289 lei/euro (15 ianuarie 2018: 4,6256 lei/euro). Moneda europeana a atins pe 2 mai cea mai ridicata valoare in fata leului din…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, miercuri, un euro la 4,6454 de lei/unitate, in scadere fata de sedinta de marti, cand era 4,6496 lei. Miercuri, euro a atins cel mai scazut nivel din 6 februarie, cand a fost 4,6423 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6502 lei/euro, in scadere cu 0,2% fata de nivelul atins luni, in contextul in care si alte monede din regiune s-au apreciat in raport cu euro. Luni, euro a scazut la 4,6594 lei. Marti, leul s-a apreciat…