Leul a fost cotat la la 4,9229 pentru un euro

Comunicat - Mentenanta programata site www.ziuaconstanta.ro

In data de 08.06.2021, in jurul orei 20.30, site ul www.ziuaconstanta.ro nu va fi disponibil, intrucat va avea o intrerupere programata pentru efectuarea de lucrari de mentenanta. Vom reveni in scurt timp cu cele mai noi stiri locale si nationale Va multumim pentru intelegere ... [citeste mai departe]