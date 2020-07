Luni, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,8427 lei pentru un euro, in stagnare fata de nivelul de 4,8428 lei pentru un euro atins vineri. Dolarul a scazut cu 0,37%, la 4,2274 lei pe unitate. Maximul istoric inregistrat de euro in raport cu leul, de 4,8448 lei/euro, a fost atins pe 17 martie 2020. Cursul mediu al BNR pentru euro aferent lunii iunie 2020 a fost de 4,8393 lei pe unitate. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut marti cu 0,10% la 4,2317 lei pe unitate, de la nivelul de 4,2274 lei pe unitate.…