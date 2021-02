Let’s talk about money: Vlad Ciuburciu, Directorul General Vascar, despre cifrele companiei sale

Stiri pe aceeasi tema

- Alocatiile de stat pentru copii platite in decembrie 2020 au totalizat 739,20 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 204,95 de lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In decembrie 2020 au beneficiat de acest ajutor…

- "Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din Romania, conform cifrei de afaceri, aloca 1 milion de euro, anul acesta, pentru a sustine dezvoltarea business-ului. Compania continua, astfel, planul de investitii inceput anul trecut, cand a alocat peste 2 milioane de euro,…

- ### OFERTA LUNII Doar in rețeaua Carmangeriilor KATYON ai parte de cele mai bune prețuri la toate produsele din carne cruda! Toata gama de mezeluri și preparate din carne disponibila in Carmangeriile Katyon conțin 100% carne naturala produsa in Romania, nefiind folosiți, sub nicio forma, aditivi, coloranți,…

- connect: Cați utilizatori romani sunt astazi pe TikTok și care este creșterea year over year a numarului de utilizatori romani pe platforma? Laura Savu: In luna octombrie au fost 4.781.147 utilizatori activi din Romania, iar in ceea ce privește creșterea numarului de utilizatori de la un an la celalalt…

- Campioanei din Constanta i-au intrat in conturi aproximativ 2 milioane de euro in anul recent incheiat, fata de 7 milioane in 2019 si 7,5 milioane in 2018, fara a fi puse la socoteala sumele incasate din contract

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 216 milioane de euro pentru intreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) afectate de pandemia de coronavirus. Conform unui comunicat de presa, schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat. Aproximativ 207…

- Lucrarile la autostrazile din Romania si centurile oraselor sunt realizate de companii romanesti, italiene, turcesti si austriece. In topul clasamentului firmelor executante este familia omului de afaceri Dorinel Umbrarescu, care are in prezent cele mai multe contracte cu statul pentru infrastructura…