Stiri pe aceeasi tema

- In data de 15 septembrie 2018, un echipaj de jandarmi ieșeni, va participa, alaturi de ceilalți voluntari, la campania de ecologizare Let’s Do It, Romania! Daca in mod normal, jandarmii desfașoara misiuni pe linia asigurarii ordinii publice, insa maine, vor desfașura o alta activitate, aceea de a aduna…

- Sambata, 15 septembrie , jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Mihai Bravul” Dolj si Gruparii de Jandarmi Mobile „Fratii Buzesti” Craiova vor participa la „Ziua Nationala de Curatenie”, campanie de ecologizare „Let’s Do It, Romania!”, organizata in scopul strangerii ...

- Doua instituții de mediu sucevene se vor implica in ampla campanie de curațenie „Let’s Do It, Romania!”, de simbata, 15 septembrie. Este vorba despre Agenția pentru Protecția Mediului și Comisariatul Județean al Garzii de Mediu. Șeful APM, Vasile Oșean, a informat ca voluntarii celor doua instituții…

- Pe 15 septembrie va avea loc Ziua de Curațenie Naționala și Globala Let`s Do It, Romania! La nivel internațional, 150 de țari se unesc in cea mai mare mișcare civica – World Cleanup Day. Judetele Olt si Dolj se regasesc ...

- In 15 septembrie, peste 18.000 de voluntari din județul Alba sunt asteptati sa participe la „World Cleanup Day”, initiativa de curatenie organizata de Let`s Do It, Romania! Florin Rasteiu, coordonatorul judetean al proiectului spune ca, in aceasta perioada, cei din Alba stang si fonduri pentru achizitionarea…

- Protestul de la Oradea incepe simultan cu cel din București, la ora 19:00. In capitala sunt așteptați peste 500.000 de romani, printre care foarte mulți veniți din Diaspora special pentru protest. „Indiferenta ucide! Iesi in strada si protesteaza PASNIC pentru drepturile copiilor tai…

- O noua Zi de Curațenie Naționala „Let’s Do It, Romania!” va avea loc la mijlocul lunii septembrie, eveniment care va reuni, la nivel internațional, 150 de țari sub umbrela World Cleanup Day. Romanii din toate județele sunt invitați astfel sa raporteze zone cu deșeuri și sa contribuie la Harta Deșeurilor,…

- Romanii sunt invitați la o curațenie naționala pe 15 septembrie, de World Cleanup Day. 150 de țari vor participa la cea mai mare acțiune de lupta impotriva deșeurilor la nivel global. Activiștii vor sa mobilizeze la curațenie 5% din populația Globului. 15 septembrie 2018 nu va fi cu siguranța o sambata…