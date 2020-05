Spatiul aerian al Letoniei si aeroportul international Riga au fost inchise pentru toate zborurile comerciale dupa ce o drona cu o anvergura de 5,5 metri a pierdut contactul cu operatorii sai, noteaza AFP.



"Am pierdut contactul cu acest aeronava experimentala in cursul unui zbor de incercare programat, ceea ce ar fi trebuit sa duca la trecerea dronei in modul de oprire de urgenta a motorului, dar asta nu s-a intamplat dintr-un motiv necunoscut", a declarat Jevgenijs Silnikovs, reprezentant al producatorului, firma letona UAV Factory.



Potrivit acestuia, rezervele de carburant…