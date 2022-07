Stiri pe aceeasi tema

- Letonia va primi 63 de milioane de euro de la Comisia Europeana pentru a intari protectia frontierei cu Belarusul, transmite vineri dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj de Ziua Ministerului Afacerilor Interne, citit in cadrul evenimentului de consilierul prezidential Ion Oprisor. Seful statului a aratat ca apreciaza eforturile insemnate depuse pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii, a migratiei ilegale…

- Comisia Europeana si agentiile sanitare ale Uniunii Europene (UE) recomanda, luni, vaccinarea cu al doilea ”booster” anticovid a tuturor persoanelor in varsta de peste 60 de ani – coborand astfel varsta de la 80 de ani – impotriva unui nou ”val vast” COVID-19 din prezent, relateaza AFP. ”Indemn statele…

- Parlamentul finlandez a votat, joi, o lege care sa permita instalarea de bariere la granita tarii cu Rusia, precum si inchiderea frontierei de 1.300 km solicitantilor de azil in caz de ”circumstante exceptionale”, relateaza Reuters. Proiectul de lege privind pregatirea, desi contestat in ceea ce priveste…

- Romania, Italia, Portugalia, Slovacia si Bulgaria vor sa amane cu cinci ani un plan al Uniunii Europene de interzicere efectiva a vanzarii de masini noi pe benzina si diesel incepand cu 2035, potrivit unui document consultat de Reuters. Propunerea privind emisiile auto, facuta de Comisia Europeana anul…

- Spania a inregistrat, miercuri, 59 de cazuri noi de variola maimuței și urmeaza sa ia masuri, inclusiv comandarea de vaccinuri și antivirale printr-o achiziție realizata cu ajutorul Uniunii Europene. Un total de 59 de cazuri au fost detectate prin testul PCR, dintre care 20 confirmate prin secventiere…

- Comisia Europeana a propus o serie de modificari la embargoul pe care il are in vedere cu privire la petrolul rusesc, in incercarea de a convinge si statele membre reticente sa sprijine noile sanctiuni, au declarat, vineri, pentru Reuters mai multe surse europene. Astfel, Comisia Europeana a prelungit…

- Un proiect de embargo asupra petrolului si a produselor petroliere achizitionate din Rusia a fost inaintat, in noaptea de marti spre miercuri, tarilor membre ale Uniunii Europene, dar masura continua sa suscite rezerve, au declarat mai multi oficiali si diplomati europeni pentru AFP. Comisia Europeana…