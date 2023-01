Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul leton si-a anuntat marti intentia de a prelungi starea de urgenta la frontiera cu Belarus din cauza tensiunilor din zona si a 'atacurilor hibride' sub forma incercarilor de trecere ilegala a migrantilor care provin in principal din Orientul Mijlociu si Asia, relateaza EFE, potrivit Agerpres.…

- In Peru a fost declarata, miercuri, stare de urgenta, ca urmare a violentelor care au provocat moartea a sapte persoane de la punerea sub acuzare a presedintelui Pedro Castillo, care ramane in detentie. Autoritatile au propus sa organizeze alegerile generale in decembrie 2023, scrie AFP. Demonstratiile…

- Guvernul landului Renania de Nord-Westfalia (NRW) vrea sa lupte impotriva crizei energetice cu cinci miliarde de euro - și trebuie sa contracteze noi datorii pentru a face acest lucru, informeaza WDR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Guvernul ungar a prelungit cu sapte luni, pana in iunie 2023, starea de urgenta aflata in vigoare in tara si impusa din motive de securitate din cauza razboiului din Ucraina, relateaza EFE și Agerpres. Prelungirea a intrat in vigoare printr-un decret semnat de premierul ultranationalist Viktor Orban…

- Uniunea Europeana va organiza luni o reuniune de urgenta cu presedintele sarb Aleksandar Vucic si premierul kosovar Albin Kurti pentru a discuta despre relatiile tot mai tensionate intre Belgrad si Pristina, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Guvernul polonez a autorizat construirea unei noi bariere de-a lungul graniței de 210 de kilometri cu exclava rusa Kaliningrad. Cu aceasta ocazie, ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, a declarat miercuri ca frontiera trebuie „sigilata” pentru ca țara sa se simta in siguranța, relateaza…

- Guvernul SUA a reusit sa investigheze epava unei drone kamikaze de fabricatie iraniana folosita de Rusia in Ucraina. Acest lucru a fost declarat de ziarul Washington Post citand doua surse guvernamentale americane. "Informatiile despre tehnologia si structura dronelor s-ar putea dovedi a fi cruciale…