Letonia intră de luni în carantină Incepand de luni Letonia va intra in carantina pentru 4 saptamani. Numarul cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus a cunoscut o creștere alarmanta și in aceasta țara. Guvernul Letoniei a anunțat, vineri, ca incepand din 9 noiembrie pe teritoriul țarii va fi instituita carantina. Conform Reuters, Letonia a inregistrat vineri 367 noi cazuri de coronavirus, totalul imbolnavirilor ajungand la 7.119. Pe 1 octombrie, Letonia avea doar 2.086 de cazuri. Autoritațile din Letonia descurajeaza contactul social intre oameni. Doar maxim 10 persoane din nu mai mult de 2 gospodarii vor avea voie sa intre in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

