- Letonia a declarat luni stare de urgenta sanitara la nivel national pentru o perioada de trei luni din cauza nivelurilor record de infectari cu COVID-19, in timp ce vaccinarea populatiei impotriva noului coronavirus ramane la unul dintre cele mai scazute niveluri din Uniunea Europeana, relateaza…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 1.122.653 La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa luni de Grupul de Comunicare Strategica au fost…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 1.118.549.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.De la ultima informare transmisa sambata de Grupul de Comunicare Strategica, au…

- Social Creștere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2 in municipiile din Teleorman septembrie 7, 2021 10:20 Conform datelor facute publice de Direcția de Sanatate Publica Teleorman, la data de 7 septembrie 2021, se inregistreaza o creștere semnificativa a cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus…

- Pana astazi, 31 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.098.765 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.055.059 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.313 cazuri…

- Autoritațile au confirmat joi 244 de noi infectari cu coronavirus, dupa efectuarea a 28.329 de teste, a treia zi consecutiva cu peste 200 de cazuri. In ultimele 24 de ore au murit doua persoane infectate, in vreme ce la ATI sunt internați 72 de pacienți, in creștere de la cei 67 de miercuri. Grupul…

- Seful CNCAV, Valeriu Gheorghita, a declarat marti ca in perioada 11-17 iulie, saptamana 28, au fost mai multe cazuri de COVID, cu 38,9% fata de saptamana precedenta, subliniind ca exista o usoara tendinta de crestere a numarului de infectari in perioada urmatoare. ‘Datele din Romania ne arata ca in…

- In lunile august-septembrie s-ar putea inregistra o creștere a numarului de infectari cu COVID-19. Cel puțin asta susține specialiștii din cadrul Ministerului Sanatații. In cadrul unui briefing de presa, Angela Paraschiv, președintele Comisiei de specialitate in epidemiologie a Ministerului Sanatații,…