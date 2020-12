Stiri pe aceeasi tema

- Și respinge metoda de santaj a statelor europene pe baza ideologica. Premierul ungar, Viktor Orban , a criticat mecanismul de conditionare al fondurilor UE de respectarea statului de drept sustinand ca reprezinta o reminiscenta sovietica, reprezentand o metoda de santaj a statelor europene pe baza…

- Ministrul mediului si dezvoltarii regionale al Letoniei, Juris Puce, a demisionat in urma unui scandal legat de un permis de parcare, informeaza vineri dpa, potrivit AGERPRES.Politicianul, de la Partidul Pentru Dezvoltarea Letoniei, a demisionat din functie joi. "Imi recunosc greseala si imi…

- Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat in Romania pentru fapte de corupție, a fost reținut marți dupa-amiaza, la Chișinau. Romanul care a fugit in Republica Moldova cu ceva timp in urma și caruia președintele moldovean, Igor Dodon, i-a retras cetațenia, a fost incatușat de polițiști și a ajuns…

- Fostul ministru al Educației, Mircea Miclea, susține ca școlile nu ar fi trebuit inchise, iar datele privind infecțiile provenite din acest mediu nu indica faptul ca școlile ar fi un focar. Miclea arata ca elevii vor avea mult de suferit și asta pentru ca nu invața lucrurile la timpul lor. ”Consider…

- Fostul ministru de Interne, candidatul Platformei DA la algerile prezidențiale, Andrei Nastase, a venit cu un mesaj și un apel catre foștii sai subalterni. Politicianul le-a cerut polițiștilor sa-și faca meseria corect și in confrmitate cu legea, „cu demnitate și numai in beneficiul oamenilorși al țarii,…

- O mama care a decis sa incerce sa mai aiba un bebeluș a devenit parinte unor cvintupleți. Megan Hulen, din Minot, Dakota de Nord, și soțul ei Joshua erau deja parinți ai lui Jacob, 7 ani și Matthew, 2 ani, cand au decis sa mai incerce sa aiba un copil in speranța ca vor avea o fetița. Megan Hulen avea…

- Liviu Negoita, fost primar al Sectorului 3, a declarat, sambata, ca s-a inscris in PMP deoarece partidul are o echipa de oameni seriosi si el isi poate aduce contributia prin experienta de parlamentar si in administratia publica. Politicianul RAFILA a inceput deja atacurile la ministrul TATARU „Am…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat luni ca proiectul legaturii feroviare intre Gara de Nord și aeroportul Otopeni este aproape de finalizare, iar in cel mai scurt timp va fi pus la dispoziția beneficiarilor. El a spus ca ideea acestui tronson ii aparține și ca a trebuit sa treaca 12 ani pentru a deveni…