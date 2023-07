Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Bundesligii și-a asigurat un superstoper. Medicii lui Bayern l-au supus pe Kim Min-jae examenului medical in timpului serviciului militar facut de fundașul lui Napoli in Coreea de Sud. Bavarezii activeaza clauza de reziliere, 50 de milioane de euro. Bayern nu pierde nicio secunda in cursa…

- O noua imagine din satelit de inalta rezoluție obținuta de BBC dezvaluie sute de noi structuri asemanatoare unor corturi in locul unei presupuse tabere Wagner din Belarus. Acest lucru vine in urma unui acord de relocare a mercenarilor Wagner și a controversatului lor lider, Evgheni Prigojin, in Belarus,…

- Oficialii și organizațiile internaționale din intreaga lume reacționeaza la situația din Rusia dupa ce șeful grupului militar privat Wagner a lansat ceea ce președintele rus Vladimir Putin a catalogat ca fiind o "revolta armata", relateaza CNN.Iata ce spun aceștia:Președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart…

- Bayern Munchen, campioana Bundesligii, e aproape sa-l semneze pe sud-coreeanul Kim Min-jae, 26 de ani, fundașul central al lui Napoli. Acesta se afla blocat in țara sa pentru serviciul militar. In cazul sportivilor de mare performanța, dureaza maximum 12 saptamani. Bayern il va pierde aproape sigur…

- Dupa incheierea Razboiului Rece, multe țari din Europa au renunțat la serviciul militar obligatoriu. Reintroducerea lui a revenit insa in atenție inainte de razboiul de agresiune rusesc in Ucraina. O privire de ansamblu.

- Letonia a oferit Ucrainei 66 de mașini confiscate de la șoferii prinși in stare de ebrietate. Poliția letona a anunțat ca 17 șoferi beți au fost reținuți doar intr-o singura zi. Patru dosare administrative și 13 procese penale au fost deschise pentru conducere in stare de ebrietate. In cinci cazuri,…

- Razboiul Rusiei in Ucraina a trezit ingrijorari reale la Bucuresti, prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat joi, la conferinta Black Sea and Balkans Forum, ca s-a dus era armatelor mici, tehnologizate si trebuie sa se revina la armate de masa, noteaza monitorulapararii.ro, informeaza Mediafax.„Astfel,…

- Chiar daca populația tanara nu este entuziasmata, Letonia vrea sa reintroduca serviciul militar obligatoriu. Armata trebuie sa devina mai mare și mai puternica, spun responsabilii politici, urmand o tendinta clara.