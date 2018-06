Letonia a decretat stare de calamitate agricolă din cauza secetei Guvernul leton a decretat stare de calamitate agricola la scala nationala din cauza secetei prelungite care afecteaza o mare parte din teritoriul acestei tari, considerata cea mai grava din ultimii 10 ani, informeaza AFP.



Regiunea occidentala Curlanda a fost cel mai sever afectata: in anumite zone nu a mai plouat din luna aprilie, iar recoltele au fost compromise.



"Anul trecut am avut ploi consistente si o inundatie. Terenurile mele au fost inundate si nu am putut sa recoltez. In acest an, se intampla contrariul. Ma tem pentru rambursarea creditelor mele bancare", a declarat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viteza excesiva cu care conducea un barbat autoturismul la volanul caruia se afla, l-a facut sa piarda controlul directiei si sa izbeasca cu putere un gard aflat pe marginea drumului. In urma impactului puternic, cei doi ocupanti ai masinii au fost grav accidentati si au ajuns la spital.Accidentul ...

- Accident devastator. Un TIR a spulberat o Skoda al carei sofer a adormit la volan, la peste 100 km/h. Soferul de 28 de ani a murit , iar pasagerul de 25 de ani e in stare grava si i-a fost amputata o mana. Un groaznic accident s-a produs in Bacau, intre un autoturism și un tir. In autoturism se aflau…

- Culturile agricole din Banat au inceput sa fie afectate serios din cauza lipsei apei, iar prognoza meteorologica pentru urmatoarea saptamana nu e deloc incurajatoare pentru fermieri. The post Granarul Banatului sufera deja din cauza secetei appeared first on Renasterea banateana .

- Stare de urgenta la Ploiesti din cauza mizeriei, a capuselor si a tântarilor. Primarul Adrian Dobre a cerut oficial acest lucru din cauza tergiversarii contractului pentru dezinsectie si deratizare.

- Fermierii din raionul Dubasari care anterior nu iși puteau prelucra pamanturile au primit astazi primele certificate de acces la terenurile lor agricole situate dupa traseul Rabnita – Tiraspol.

- Manevrele flotei ruse din Kaliningrad au dus la inchiderea partiala a spatiului aerian al Letoniei de deasupra Marii Baltice. Guvernul de la Riga a luat aceasta decizie pentru a preveni orice incident.

- Autoritatile din Letonia au anuntat ca au inchis partial spatiul aerian propriu in perioada in care fortele ruse efectueaza un exercitiu militar in Marea Baltica, oficialii de la Riga sustinand ca manevrele se desfasoara in zona economica exclusiva letona, potrivit agentiei Reuters.

- Presedintele Klaus Iohannis a vizitat, miercuri, Salonul International de Automobile Bucuresti – „SIAB 2018”, prilej cu care s-a urcat in trei automobile si nu a ratat ocazia de a ironiza guvernul din cauza infrastructurii, sustinand ca primavara nu poti fi sigur daca esti pe drum sau pe aratura.