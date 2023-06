Letonia a dat Ucrainei 66 de mașini confiscate de la șoferi în stare de ebrietate Letonia a pus gratuit la dispoziția Ucrainei 66 de mașini confiscate de la șoferi in stare de ebrietate, au anunțat autoritațile letone, citate de cotidianul ucrainean Pravda. Poliția letona a declarat ca 17 șoferi beți au fost reținuți doar in ultima zi. Aceasta nu este prima decizie de acest fel a guvernului leton. La inceputul […] The post Letonia a dat Ucrainei 66 de mașini confiscate de la șoferi in stare de ebrietate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

