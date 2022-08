Stiri pe aceeasi tema

- Letonia a demolat joi, la Riga, un monument ce dateaza din epoca sovietica, in conformitate cu legislatia modificata dupa invazia rusa asupra Ucrainei si in pofida protestelor minoritatii ruse din aceasta republica baltica, informeaza AFP.

- Ministrii de externe din Lituania si Danemarca au cerut miercuri adoptarea unei pozitii la nivelul UE privind interdictia vizelor turistice pentru cetatenii rusi, relateaza DPA. Finlanda si Estonia au cerut un plan la nivelul UE, dar cancelarul Olaf Scholz si Comisia Europeana sunt pana in prezent impotriva…

- Un proiect de lege privind limitarea folosirii limbii ruse in Letonia este in curs de elaborare, a anuntat ministrul Justitiei de la Riga, Janis Bordans. Potrivit lui Bordans, proiectul de lege prevede in versiunea sa actuala limitarea utilizarii limbii ruse la locul de munca si in spatiile publice.…

- Gigantul energetic rus Gazprom declara ca a suspendat aprovizionarea cu gaze a Letoniei – cea mai recenta tara din UE supusa la astfel de actiuni, pe fondul tensiunilor din cauza Ucrainei. Gazprom a acuzat Letonia de incalcarea conditiilor de cumparare, dar nu a oferit detalii despre aceasta presupusa…

- “In vederea elaborarii si adoptarii documentelor programatice necesare apelului/apelurilor ce va/vor fi lansate pentru selectia proiectelor din cadrul acestui domeniu de investitii ce vor beneficia de finantare din Fondul pentru modernizare, Ministerul Energiei solicita celor interesati transmiterea…

- Rusia a crescut semnificativ in ultimele doua saptamani numarul rachetelor pe care le-a lansat asupra Ucrainei, dar aproximativ jumatate dintre aceste rachete provin din stocurile ramase din perioada sovietica si sunt mai putin precise, ceea ce explica lovirea unor zone civile, a declarat un general…

- Presedintii Lituaniei si Letoniei au cerut marti, inaintea unei vizite a cancelarului german Olaf Scholz la Vilnius, o prezenta militara a NATO mai solida in statele baltice, in contextul agresiunii militare ruse asupra Ucrainei, relateaza DPA. Seful statului lituanian Gitanas Nauseda si omologul…

