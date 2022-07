Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o saptamana, Iasmina Halas a fost implicata intr-un grav accident rutier. In exclusivitate pentru Antena Stars, blondina a dezvaluit cum reușește sa se recupereze in urma impactului. Unde a ales sa mearga, dar și cine ii este alaturi in aceste momente.

- Ziua de azi nu a inceput deloc bine pentru Ruby! Dupa ce a marturisit inca de la primele ore ale dimineții ca au enervat-o mai multe persoane, vedeta a fost implicata intr-un accident rutier. Iata cum s-a intamplat totul, de fapt! Artista a povestit totul cu lux de amanunte!

- O autospeciala a Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea a fost implicata, vineri, intr-un accident rutier la Vidra, a informat institutia. ‘In jurul orei 11,10, o autospeciala din cadrul Serviciului Criminalistic a fost implicata intr-un eveniment rutier.…

- Este una dintre cele mai cunoscute influencerițe de la noi din țara. A caștigat o mulțime de premii in ceea ce privește cariera sa profesionala, dar este implinta și atunci cand vine vorba despre dragoste. Ce-i drept, caștiga sume la care alții doar viseaza. Carmen Grebenișan a dezvaluit la Xtra Night…

- Karmen, fiica cea mare a lui Adrian Minune, a fost implicata intr-un accident rutier. Ei bine, imediat dupa intamplarea cu pricina, le-a dat de veste urmaritorilor ei, pe rețelele de socializare, spunandu-le ca viața ei este in afara oricarui pericol și ca se simte bine in aceste momente.

- Familia unei romance care a murit in Italia, in urma unui accident rutier, a primit despagubiri de 1,8 milioane de euro de la o companie de asigurari. Adela Veronica S. avea 43 de ani și era mama a trei copii. Locuia impreuna cu familia de mai mulți ani in Italia, la Verona. Pe 21 aprilie […] Source

- Ella Tina a trecut prin momente de panica, asta dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier. Din fericire, fosta iubita a lui Jador nu a pațit nimic grav. iar starea ei de sanatate este una buna. Bruneta a marturisit pe rețelele de socializare ca nu a oferit prioritate de dreapta, așa ca s-a izbit…

- O romanca, in varsta de 25 de ani, și-a pierdut viața, in urma unui accident rutier. Evenimentul tragic a avut loc in Italia, iar tanara a decedat pe loc, din cauza impactului foarte puternic.