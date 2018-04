Dupa ce fiul ei minor, Cristian Ionuț, a fost condamnat zilele trecute pentru șantaj, cerandu-i bani unui tanar pentru a nu divulga imagini compromițatoare cu acesta, Leta Ilie a mers sa petreaca minivacanța de 1 Mai, in cluburile din nordul litoralului romanesc. Fosta soție a lui Sabin Ilie, fost jucator al Stelei dar și la […] The post Leta Ilie s-a dezlanțuit in club, dupa ce fiul ei minor a fost condamnat șantaj! A inceput sa danseze lasciv sub privirile tuturor appeared first on Cancan.ro .