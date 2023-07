Lessa Dinu (laprincesa) a lansat videoclipul piesei Ma simt bine Dupa succesul cu “Inima mea”, piesa promovata atat in Romania cat si in Mexic, Argentina, Ecuador, Spania, Chile cu varianta in spaniola si in Brazilia cu varianta in portugheza, Alessa lanseaza o noua piesa latino, energica si cu un titlu sugestiv. “Ma simt bine” este o piesa plina de culoare care are toate ingredientele necesare pentru a fi un hit. Are dans, energie, oameni frumosi si talentati si versuri care va vor face sa o puneti pe repeat. Muzica si versurile sunt semnate de Alessa, care si-a dorit ca piesa ei sa fie una pozitiva, pe care s-o poata fredona oricine, de la copil la adult… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

