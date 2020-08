Stiri pe aceeasi tema

- Sufocarea este produsa de blocarea circulatiei aerului prin laringe sau trahee. Este oprita astfel circulatia aerului spre plamani. In acest fel este blocata irigarea cu sange bogat in oxigen a creierului si...

- Localitatea Cartojani din Giurgiu intra in carantina deoarece numarul de cazuri e prea mare. Este vorba despre peste 30 de cazuri la un efectiv de 3000 de locuitori. Poliția a intrat deja in alerta și a incercuit zona. Prefectul județului a anunțat la postul de televiziune Digi24 ca a adus deja poliția…

- Localitatea Cartojani din Giurgiu intra in carantina deoarece numarul de cazuri e prea mare. Este vorba despre 30 de cazuri la 3000 de locuitori.Prefectul a anunțat la Digi24 ca a adus deja poliția in jurul localitații. Starea de carantina incepe de la ora 16.00 și se menține 14 zile.…

- Autoritatile din Botswana au solicitat de urgenta ajutor local si internațional, pentru a stabili cauza mortii a 162 de elefanti in Delta Okavango luna trecuta, relateaza Agerpres.Braconajulși otravirea sunt excluse, susține coordonatorul pentru fauna salbatica lanivel regional, Dimakatso Ntshebe, ”deoarece…

- Desi initial, Guvernul țarii anunțase cauza morții lui Pierre Nkurunziza un atac de cord, o sursa medicala din spitalul Karusi unde a murit Nkurunziza, a confirmat ca președintele se afla in "suferințe respiratorii" inainte de moartea sa. Medicii de la spitalul universitar Kamenge din Bujumbura…

- Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a anunțat ca in orașul New York va fi instituita starea de asediu, in urma celor patru nopți de proteste violente generate de decesul barbatului de culoare George Floyd, scrie NY Post.Andrew Cuomo a adaugat ca vor fi scoși pe strazi inca 4.000 de ofițeri…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca din cauza modificarilor facute de Parlament la hotararea de guvern privind starea de alerta, este posibil sa fie intarziata punerea la dispozitia persoanelor vulnerabile a mastilor de protectie. "Parlamentul nu avea decat competenta de a…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca din cauza modificarilor facute de Parlament la hotararea de guvern privind starea de alerta, este posibil sa fie intarziata punerea la dispozitia persoanelor vulnerabile a mastilor de protectie potrivt Agerpres. "Parlamentul nu avea decat competenta…