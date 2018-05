Stiri pe aceeasi tema

- "Au dorit sa le predam soldatii greci, dar le-am spus ca, daca vor acest lucru, trebuie mai intai sa ne dea soldatii care au facut o lovitura de stat in tara noastra", a declarat seful statului turc in cursul unui interviu difuzat de canalul privat NTV."Daca ne dau (presupusii pucisti),…

- Doua avioane de vanatoare turcești au "harțuit" elicopterului Chinook cu care calatorea premierul elen, Alexis Tsipras, impreuna cu Comandantul Forțelor Armate ale Greciei, amiralul Evangelos Apostolakis. Aceștia zburau din insula Ro catre Rodos, marți dupa-amiaza.

- Serviciile secrete turce au ”repatriat”, de un an si jumatate, din strainatate, 80 de persoane acuzate ca fac parte din miscarea predicatorului Fethullah Gulen, caruia Ankara ii imputa tentativa de puci din iulie 2016, a anuntat joi Guvernul turc, relateaza AFP conform News.ro . Dupa puciu esuat, serviciile…

- Premierul elen Alexis Tsipras a cerut marti Turciei, stat aliat in cadrul NATO, sa elibereze doi militari greci retinuti in urma cu peste o luna pe teritoriul turc si a acuzat Ankara de escaladarea tensiunilor, relateaza Reuters si dpa. "Asteptam cu rabdare" eliberarea lor, a declarat Tsipras in cadrul…

- Premierul turc Binali Yildirim si-a exprimat joi sprijinul pentru aderarea Bosniei la NATO si la Uniunea Europeana, anuntand ca presedintele Recep Tayyip Erdogan va vizita tara balcanica la jumatatea acestui an, transmite agentia de presa Hina. ''Sustinem aderarea tarii dumneavoastra la Uniunea…

- Premierul britanic Theresa May va incerca joi sa obtina sustinerea unanima a partenerilor sai europeni pentru condamnarea rolului atribuit Moscovei in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie. Insa partida se anunta dificila pentru premierul britanic, comenteaza AFP. "Provocarea adresata de Rusia…

- Premierul grec Alexis Tsipras a declarat joi ca Grecia nu va tolera niciun atentat la integritatea sa teritoriala, la cateva zile dupa ce vase ale garzii de coasta din Turcia si Grecia au intrat in coliziune in apropierea insulelor din Marea Egee, relateaza News.ro.

