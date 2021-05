Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, in sedinta din aceasta seara, o hotarare care prevede relaxarea masurilor incepand cu acest week-end. Florin Cițu a anunțat masurile ce intra in vigoare din 15 mai și sunt valabile cel puțin pana pana la 1 iunie, cand daca totul va merge bine urmeaza alte relaxari: – se elimina restricțiile…

- Incepand din aceasta dupa-amiaza, Uber va fi disponibil in Galați, al doilea oraș din regiunea Moldovei in care serviciul se extinde (dupa lansarea la Iași in 2019). Galați devine astfel al optulea oraș Uber din Romania. Intre 1 și 11 aprilie, utilizatorii noi din Galați pot folosi codul HELLOGALAȚI…

- Cele doua magazine se afla in Craiova și Sfantu Gheorghe, iar investiția s-a ridicat la 200.000 euro, pentru fiecare Agroland a inaugurat cinci unitați de tip MEGA, in primul trimestru din 2021 și are in plan alte 3-5, pana la finele anului Grupul Agroland (indice bursier AG) a inaugurat in martie doua…

- Prețurilor locuințelor sunt intr-o ușoara scadere in luna februarie, in Romania. Suma medie solicitata la nivel național pentru un apartament a scazut cu 0,2%, de la 1.361 la 1.358 de euro pe metru patrat util. Totuși, s-au inregistrat creșteri in Timișoara, Constanța și Brașov.

- Incepand din aceasta dupa-amiaza, Uber va fi disponibil in Craiova, acesta devenind al șaptelea oraș in care serviciul se extinde in Romania. Intre 11 și 14 martie, utilizatorii noi din Craiova pot folosit codul HELLOCRAIOVA pentru o reducere de 25% din costul curselor UberX, pentru pana la 4 lei reducere/…

- Centrul comercial „Mercur” din Alba Iulia s-ar putea deschide curand! Ce magazine vor fi prezente in acesta Centrul comercial „Mercur” din Alba Iulia s-ar putea deschide curand! Ce magazine vor fi prezente in acesta Centrul comercial care este construit de compania „Mercur SRL” in centrul Municipiului…

- Renovarea unui acoperiș vechi este un proces care nu trebuie amanat: de calitatea acoperișului depind atat siguranța celor care locuiesc in casa respectiva, cat și siguranța locuinței in sine, care in lipsa...