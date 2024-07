Stiri pe aceeasi tema

- Compania austriaca Agrana a anunțat inchiderea fabricii de zahar din Buzau incepand cu data de 1 octombrie. Aceasta decizie marcheaza un punct de cotitura important pentru industria zaharului din Romania, concentrand operațiunile Agrana doar la fabrica din Roman. Motivul principal al inchiderii fabricii…

- In incercarea de a-și ințelege copii mai bine, parinții din Coreea de Sud recurg la metode neobișnuite. Printre acestea se numara și statul in celula timp de trei zile. Singurul lucru care leaga fiecare camera de la „Fabrica de fericire” de lumea exterioara este o gaura in usa prin care se aduce mancare.…

- Mai multe sute de angajați ai unor fabrici din județul Harghita iși vor pierde locurile de munca, in 2024, dupa ce managementul acestora a anunțat ca unitațile vor fi inchise, din cauza prețurilor mari la materii prime și a condițiilor dificile economice. Fabrica de mobila din Odorheiul Secuiesc, de…

- Fabrica de baterii a TESLA Energy Storage, parte a grupului cehesc TESLA, care ar fi trebuit sa fie construita la Braila, se afla in continuare in stadiul de proiect, deși construcția trebuia sa inceapa in urma cu un an. Investiția de 450 de milioane de lei (92 de milioane de euro), susținuta printr-un…

- Consiliul de Administrație al Dr. Bock Industries AG, furnizor pentru brandurile Hugo Boss si Marc O’Polo, a anunțat ca instanța competenta din Sfantu Gheorghe a dispus lichidarea subsidiarei Ready Garment Technology Romania SRL din municipiu, pentru mari datorii catre ANAF, desemnand Prime Insolv (București)…

- Compania Marshall și producatorul roman Bluespace Technology au planuri de a dezvolta rapid un prototip pentru o soluție containerizata militara și de a discuta posibilitatea inființarii unei unitați de producție in Romania. Potrivit unui comunicat de presa, Marshall a semnat un Memorandum de Ințelegere…

- Vastint Romania, companie cu acționari comuni cu cei ai retailerului suedez de mobila IKEA, planifica un amplu proiect de regenerare urbana pe locul fostei fabrici de incalțaminte Dambovița din București. Fabrica, fondata de industriașul Nicola Prodanof in 1910, va fi demolata pentru a face loc unui…

- O firma cunoscuta, care a achiziționat spațiile fostei fabrici de componente auto IAC, incepe in aceasta luna producția de filtre in orașul Balș, din județul Olt. Fabrica a fost deschisa oficial miercuri, 15 mai 2024.