- Retailerul francez Auchan intentioneaza sa deschida un nou magazin in Rusia in care sa vanda aproape exclusiv produse marca proprie, in conditiile in care multe companii occidentale au iesit de pe piata rusa dupa invadarea Ucrainei, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Decizia Rusiei de a-și reduce producția de țiței cu 500.000 de barili pe zi reflecta incapacitatea acesteia de a vinde tot petrolul, a declarat joi Ben Harris, un secretar adjunct al Departamentului Trezoreriei SUA, citat de Reuters.

- O inregistrare video filmata cu drona de Reuters arata pagubele produse unui bloc de apartamente din centrul orașului Donețk, in partea controlata de Rusia a Ucrainei, in timp ce orașul a fost atacat sambata (4 februarie). Mai multe locuințe au fost grav avariate și cel puțin un cadavru, al unui rezident…

- Aproximativ 500 de proprietați din privincia ucraineana Crimeea, anexata unilateral de Rusia in 2014, au fost naționalizate de autoritațile instalate de Moscova in regiune, relateaza Reuters . Printre proprietarii acestora se numara oameni de afaceri și politicieni ucraineni. Vizați de decret sunt ”complicii…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a afirmat joi ca societatile ruse producatoare de armament isi vor spori "semnificativ" livrarile anul acesta pentru a ajuta trupele ruse sa provoace Ucrainei o "infrangere zdrobitoare", transmite Reuters, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Rusia a lansat 16 drone "kamikaze" in Ucraina in timpul noptii de joi spre vineri, a anuntat vineri armata ucraineana, la o zi dupa ce Moscova a tras zeci de rachete in cel mai recent atac al sau impotriva infrastructurii critice din Ucraina, transmite Reuters.

- Kazahstanul se pregateste sa deporteze un ofiter de securitate rus care a fugit din tara sa pentru ca nu era de acord cu invazia din Ucraina si spera sa gaseasca refugiu in Occident, a declarat joi sotia sa, potrivit Reuters. Sute de mii de rusi au fugit in Kazahstan si in alte state vecine dupa inceperea…