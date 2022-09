Lerolei, atunci cand pasiunea este prezenta. Otilia ne face initierea intr-o noua poveste de dragoste Otilia lanseaza „Lerolei”, o piesa care transmite o poveste de dragoste plina de pasiune și dorința. Ca toate piesele artistei, „Lerolei” spune o poveste inconjurata de ritmuri care te invita la dans. De asemenea, versurile piesei sunt concepute astfel incat tu, ca ascultator, sa te poți regasi in ele. Otilia este genul de artista care reușește sa combine poveștile cu ritmurile vibrante care schimba retorica zilei și care transmit, astfel, multa energie pozitiva. Prin urmare, noua piesa a artistei nu avea cum sa fie altfel și respecta aceasta rețeta cu care ne-a obișnuit. O plimbare printr-o relație… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Otilia lanseaza „Lerolei”, o piesa care transmite o poveste de dragoste plina de pasiune și dorința. Ca toate piesele artistei, „Lerolei” spune o poveste inconjurata de ritmuri care te invita la dans. De asemenea, versurile piesei sunt concepute astfel incat tu, ca ascultator, sa te poți regasi in ele. …

- Dupa 4 ani de absența, trupa de teatru „Skepsis” din Alba Iulia (coordonator Viorel Cioflica) a fost prezenta din nou la Vinerea, duminica, 25 septembrie 2022, intr-un spectacol stradal desfașurat pe strada „Morilor”, in prezența a peste 250 de parinți și copii, care s-au bucurat cu entuziasm de replicile…

- Ultima ora este rubrica ce inchide editia unui ziar. Articolul de ultima ora poate schimba complet editia, iar uneori si soarta publicatiei. Sau a unor oameni. In rastimpul scurs intre vara anului 1932 si anul 2022 unele lucruri de baza ale societatii noastre au ramas la fel: presa scrisa se zbate deseori…

- Frumoasa Ana Maria Pamantas a lansat piesa “Mai tii minte” in urma cu o luna iar feedback-ul publicului a fost unul foarte bun, piesa devenind virala pe mai multe platforme. Piesa este compusa de Kastha John si Cristi Pascu si reprezinta o oda de dragoste. “Mesajul piesei este unul de dragoste ,…

- Cristina Jacob, regizoarea filmelor de succes “Oh, Ramona”, sequel-ul “Selfie” și “Poveste de dragoste”, se afla zilele acestea in Venetia, la cel mai vechi festival de film din lume. „Perfect Escape” este noul film regizat de Cristina Jacob la care a lucrat in ultimii doi ani și pe care il va lansa…

- Cliff Scholes lanseaza marți, 26 iulie, „On My Mind”, o piesa despre dragoste, desparțire și toate sentimentele care apar și care par copleșitoare. Ca o incursiune intr-o poveste de dragoste ajunsa la final, „On My Mind” este ca o alinare in momente de cumpana. „On My Mind” reușește sa combine o producție…

- Amedeo lanseaza, la inceput de iulie, „Mai vara” și ne introduce, astfel, intr-o noua poveste de dragoste pe care sa o simțim prin el și prin poeziile pe care obișnuiește sa le puna, cu naturalețe, pe muzica. „Mai vara” este despre acea iubire pe care am purtat-o cu noi o vara și care se intoarce frecvent,…

- Paula Seling si sotul ei, Radu Bucura, sunt impreuna de 17 ani, avand un mariaj fericit si implinit. Cu toate acestea, artista a primit, de-a lungul timpului, multe intrebari indiscrete cu privire la lipsa unui copil din viata celor doi soti. Cum se raporteaza cantareata la aceasta „situatie" si ce…