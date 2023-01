Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Biden incepe sa-si flexibilizeze pozitia avuta pana acum in razboiul din Ucraina si ia in considerare argumentul Kievului ca are nevoie de arme mai puternice pentru a lovi peninsula Crimeea, unde se afla aproximativ 70.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a pronuntat in favoarea furnizarii de mai multe arme grele Ucrainei, inaintea unor noi discutii la Ramstein privind ajutorul militar occidental pentru aceasta tara, relateaza DPA si AFP. ”Angajamentele recente pentru echipamente grele de razboi sunt importante…

- Odata cu trimiterea tancurilor Challenger 2, Marea Britanie devine prima țara occidentala care ofera astfel de tancuri grele pentru a ajuta Ucraina impotriva invaziei rusești. Polonia, Franța și SUA au promis deja blindate ușoare pentru Kiev. In timpul unei discuții cu președintele ucrainean Volodimir…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz a reafirmat luni, 9 ianuarie, ca este in continuare convins de necesitatea unei coordonari cu aliatii in privinta livrarilor de arme pentru Ucraina, in timp ce presiunea se accentueaza asupra Berlinului pentru a trimite tancuri de asalt Leopard 2 Kievului, scrie Reuters…

- Occidentul se confrunta cu o problema: cum sa susțina Ucraina fara a incalca „liniile roșii” ale lui Vladimir Putin. Altfel spus, cum s-o ajute fara a declanșa al treilea razboi mondial? SUA, Germania și Franța au anunțat ca vor oferi ucrainenilor noi tipuri de blindate: Bradley, Maders și AMX-10.…

- Noile vehicule de lupta pe care Ucraina le va primi din SUA, Franța și Germania arata o schimbare clara in mentalitatea liderilor occidentali in ceea ce privește armamentul pe care sunt dispuși sa il ofere Ucrainei, impactul acestora pe campul de lupta urmand a fi resimțit in mai multe feluri de forțele…

- Federația Rusa menționeaza apasat Romania printre furnizorii principali de arme in razboiul din Ucraina, pe care-i acuza de relungirea conflictului militar.„Occidentul intensifica ajutorul militar pentru Ucraina, SUA, Marea Britanie, Polonia și Romania aducand cea mai mare contribuție in ceea ce priveste…

- Sirenele de alarma au sunat din nou miercuri dimineata in toate regiunile din Ucraina, potrivit unei aplicatii oficiale a apararii antiaeriene ucrainene, la o zi dupa lovituri intense cu rachete din partea Rusiei asupra infrastructurilor energetice, soldate cu cel putin un mort la Kiev, unde doua cladiri…