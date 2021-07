Stiri pe aceeasi tema

- Un exemplar de leopard al zapezii din gradina zoologica din San Diego a fost diagnosticat cu COVID-19. Animalul a prezentat tuse si scurgeri nazale si nu a fost vaccinat impotriva virusului. Reprezentantii gradinii zoologice au declarat ca nu stiu cum s-a infectat felina.

- Dupa varianta Delta, care s-a raspandit deja in peste 100 de țari, Epsilon se prezinta cu o serie de mutații care au facut-o sa intre in grupul variantelor virusului SarsCoV2 care provoaca ingrijorare; așa-numitul VOC (Variants of concern). Specialiștii spun ca Epilson, ar fi mult mai periculoasa decat…

- Directiile de sanatate publica au raportat din 28 mai si pana acum 3.236 de decese de COVID-19 din perioade anterioare. Incepand din 28 mai, de cand Grupul de Comunicare Strategica a inceput sa transmita separat decesele la zi si pe cele din perioade anterioare, au fost raportate 494 de decese la zi…

- The World Health Organisation (WHO) said on Thursday that crowds at Euro 2020 football stadiums and in pubs and bars in host cities are driving the current rise in coronavirus infections in Europe, according to Reuters. WHO stated that a 10-week decline in new coronavirus infections across the region…

- Reprezentanții celor mai multe universitați din Romania vor ca noul an universitar sa inceapa cu prezența fizica a studenților și profesorilor, anunța Consiliul Național al Rectorilor (CNR). CNR s-a reunit intre 25-27 iunie la Cluj Napoca, unde s-au dezbatut aspecte legate de inceperea anului universitar…

- Cristina Amariei este o romanca stabilita de 22 de ani in Israel care in aceste zile traiește alaturi de familia ei momente terifiante. Locuiește la doua ore de zona de conflict, insa fiica ei și prietenul acesteia sunt in serviciul militar. Totul este nesigur și extrem de periculos, a povestit Cristina…