Leony lanseaza mult-asteptatul album Somewhere in Between Așteptarea a luat sfarșit: albumul de debut al cantareței Leony se lanseaza astazi. Somewhere in Between scoate in evidența stilul consacrat al artistei din Germania, avand 24 piese imparțite in doua parți. Albumul prezinta stilul unic și vocea puternica a artistei. Leony este UNDEVA INTRE – cantareața și interpreta increzatoare pe de o parte și fata bavareza amabila și empatica care scrie melodii pe de alta parte. Pe albumul ei de debut, tanara de 25 de ani le arata pe ambele: Side A include piese noi, precum și hituri renumite, reprezentand-o pe Leony ca artist. Pe de alta parte, Side B consta… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

