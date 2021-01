Stiri pe aceeasi tema

- Deces 2701: Barbat de 71 ani, din Transnistria. Comorbiditați: diabet zaharat.Deces 2702: Femeie de 84 ani, din Transnistria. Comorbiditați: hipertensiune arteriala.Deces 2703: Barbat de 62 ani, din r-nul Ceadir-Lunga. Internat la SR Ceadir-Lunga. Comorbiditați: diabet zaharat.

- Fermierul ialomițean Gheorghe Alexandru, diagnosticat cu COVID-19, a pierdut lupta cu boala. Acesta se afla internat in stare critica pe Secția ATI a Spitalului Județean de Urgența Slobozia. Gheorghe Alexandru, spun surse medicale, suferea de mai multe afecțiuni cronice. A murit pe patul de spital Fermierul…

- Fostul ministru al Educației, Igor Șarov, a fost testat pozitiv la virusul COVID-19. Despre aceasta fostul ministru a anunțat pe pagina sa de Facebook. „Va mulțumesc pentru multiplele mesaje de încurajare. În aceste momente lupt și eu cu virusul COVID-19, dar datorită profesionalismului eroilor…

- Fostul ministru al Educației, Culturii și Cercetarii, Igor Șarov, a fost testat pozitiv la COVID-19. Anunțul a fost facut de Șarov pe pagina sa de Facebook."Va mulțumesc pentru multiplele mesaje de încurajare.

- Patru noi decese cauzat de COVID-19 au fost inregistrate in județul Alba. Este vorba despre trei femei și un barbat care au pierdut in ultimele zile lupta cu virsul SARS COV 2. Barbat, 49 de ani din Blaj. Internat pe 15 noiembrie la Spitalul din blaj și confirmat pozitiv pe 16 noiembrie. A decedat…

- Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu, candidat PSD Argeș pentru Senat: “Voi lupta in Parlament pentru școli inteligente!” Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu, candidat PSD Argeș pentru Senatul Romaniei, se arata profund ingrijorat de situația invațamantului romanesc, in condițiile in care, din cauza pandemiei scapata…

- "Consider ca e o mare greșeala modul in care se procedeaza. Sa ne uitam puțin la date. Acum cateva zile, OMS a publicat un studiu in care arata ca nu școlile sunt focare de infecție Covid. Anterior, studii din Germania, Spania, Norvegia, Elveția au aratat clar ca inceperea școlilor in varianta clasica…

- Fostul ministru al Educației, Mircea Miclea, susține ca școlile nu ar fi trebuit inchise, iar datele privind infecțiile provenite din acest mediu nu indica faptul ca școlile ar fi un focar. Miclea arata ca elevii vor avea mult de suferit și asta pentru ca nu invața lucrurile la timpul lor. ”Consider…