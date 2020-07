Stiri pe aceeasi tema

- Marius Copil a devenit tata pentru prima oara in urma cu doar cateva luni, iar cel mic il face sa devina un cu totul alt om. Chiar și așa, unele indeletniciri nu pot fi lasate la o parte nici cu...copilul de mana.

- Gimnasta Diana Bulimar, 24 de ani, de doua ori campioana europeana și olimpica, se menține intr-o forma extraordinara. Ea s-a pozat zilele aceastea la mare cu fostul fotbalist dinamovist Giani Kirița, 43 de ani, pe plaja. Cei doi au participat impreuna la Exatlon și au ramas prieteni. ...

- Vremea calda a incins strazile Capitalei, și la fel a facut și cantarețul The Motans, insa cu telefonul. Artistul parca a uitat complet ca iubita lui se afla alaturi și așteapta sa iși incheie conversația atat de importanta.

- Crsitina Becali, fiica latifundiarului din Pipera, nu ține cont de gura lumii. Tanara se iubește cu un puști, care nu face parte din aceeași clasa sociala, insa nimic nu mai conteaza cand dragostea este la cel mai inalt nivel.

- La 45 de ani, actorul a scapat, in sfarsit, de glumele cu Oscarul pe care nu mai reusea sa-l castige, dar nu a scapat si de cele despre viata lui amoroasa. Despre care nu a demonstrat deocamdata ca... n-o ia in gluma.

- Poluare masiva langa plaja Vadu din judetul Constanta. Pe terenurile din apropiere, petrolul a iesit deja la suprafata in unele locuri. Autoritațile locale au alertat imediat reprezentanții Garzii de Mediu.

- Patronii de la malul marii au inceput pregatirea pentru deschiderea sezonului estival. Se amenajeaza terasele și beach barurile, iar pe unele plaje au aparut deja șezlongurile. Asta chiar daca, cel puțin deocamdata, nu se știe exact cand le vor putea deschide oficial.

- Pandemia e in floare, și la fel pare sa fie și iubirea. Iar daca regulile sunt facute pentru a fi incalcate, iata ca nici milionarii nu fac excepție. Este și cazul lui Remus Truica, care nu prea ține cont de recomandarile autoritaților de a se proteja, dar ce nu face omul de dragul persoanei iubite,…