Leonardo DiCaprio și iubita lui, Camila Morrone, s-au mutat împreună Camila Morrone (23 de ani) și Leonardo DiCaprio (46 de ani) formeaza un cuplu din luna decembrie a anului 2017. „Leo și Cami au o relație puternica și sunt foarte bine”, a declarat o sursa pentru E! News . „[Leonardo] se simte foarte bine cu ea. Relația este serioasa.” Leonardo DiCaprio și iubita lui, Camila Morrone, s-au mutat impreuna Mai mult decat atat, perechea locuiește impreuna. „El se afla pe platourile de filmare momentan, dar s-a instalat alaturi de Cami și-i place sa petreaca timp acasa cu ea, in loc sa iasa cu prietenii lui”, a mai spus sursa. „Chiar ii place viața lui așa cum este… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Invitați in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Andrei Duban, soția lui Grațiela și fiul lor Armin au spus cum iși vor petrece sarbatorile de iarna. Totodata, Armin a dezvaluit ce-și dorește de la Moș Craciun. Fiul actorului Andrei Duban iși dorește un frațior Dupa ce a spus, intai de toate, ca-și dorește…

- Andreea Mantea (34 de ani) este o femeie implinita. Prezentatoarea de televiziune are o cariera de succes și un fiu absolut adorabil, David, in varsta de 5 ani. Alaturi de cine va petrece Andreea Mantea sarbatorile de iarna? „Sarbatorile sunt pentru a petrece clipe alaturi de cei dragi, in familie.…

- Recent, in mediul online, Oana Roman (45 de ani) a dezvaluit ca a incheiat colaborarea din cadrul unui proiect de familie, proiect condus de ea și de soțul ei, Marius Elisei (34 de ani). „Practic nu am avut de ales. Nu a fost decizia mea, nu a fost dorința mea. (…) Eu am facut tot ce am putut, ce am…

- Timp de șase ani, din 2004 pana in 2010, Amalia Nastase (44 de ani) a fost casatorit cu fostul jucator de tenis Ilie Nastase (74 de ani). Impreuna au doi copii, doua fiice, Alessia (16 ani) și Emma (13 ani). Din anul 2010, Amalia formeaza un cuplu cu Razvan Vasilescu (40 de ani) alaturi de care, in…

- Iubirea plutește-n aer pentru Edward Sanda și Cleopatra Stratan! Invitat in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, artistul a povestit unde iși va petrece sarbatorile de iarna alaturi de fiica lui Pavel Stratan! Edward, indragostit pana peste masura de Cleopatra!

- Cei doi au dezvaluit ca nu se grabesc cu nunta momentan, ci vor mai aștepta doi-trei ani. Cantaretul si-a surprins iubita, pe Cleopatra Stratan, de ziua ei. S-a pus in genunchi și a rostit cuvintele magice: "Vrei sa fii soția mea?". Emoționata, tanara a acceptat, fiind acum mandra posesoare…