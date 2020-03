Stiri pe aceeasi tema

- Presa internaționala de specialitate a apreciat lungmetrajul „Tipografic Majuscul” al lui Radu Jude, prezentat sambata in selecția Forum a Festivalului de Film de la Berlin, drept „un hibrid curajos”...

- Sevilla pregateste un transfer in saptamana premergatoare returului cu CFR Cluj, din Europa League. Spaniolii vor sa il ia definitiv pe fundasul Sergio Reguilon imprumutat de la Real Madrid pana la finalul sezonului, potrivit Mediafax.Citește și: Suntem in alerta! Autoritatea Naționala Sanitara…

- Chiar daca cei doi sri-lankezi vor face in continuare paine pentru localnicii din Ditrau, pentru ca patronii fabricii s-au razgandit, modul in care au fost tratați aceștia a ajuns subiect in presa internaționala. Cateva publicații internaționale noteaza despre modul in care cei doi au fost tratați,…

- Anunțul Simonei Halep privind modalitatea prin care vine in ajutorul victimelor incendiilor devastatoare din Australia a facut inconjurul lumii, iar presa internaționala a reacționat imediat.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sambata ca țara sa se pregatește pentru un schimb de prizonieri in regiunea Donbas, iar acest schimb ar urma sa aiba loc duminica, informeaza site-ul agenției ruse de presa TASS.„Va avea loc un schimb de prizonieri. Discutam despre aceasta”,…

- Real Madrid iși pregatește, deja, lista de transferuri pentru sezonul urmator, iar unul dintre jucatorii doriți e Eduardo Camavinga (17 ani) de la Rennes, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Presedintele Iohannis: `Mai este foarte puțin timp` Scouterii spaniolilor au ramas impresionați de…

- Slavia Praga a pierdut cu Borussia Dortmund, 1-2, in ultimul meci din grupele UEFA Champions League și a terminat pe ultimul loc. Nicolae Stanciu, 26 de ani, a avut o prestație excelenta. Slavia Praga a trecut pe langa un mare rezultat in deplasare, dupa remizele cu Inter si Barcelona. A chinuit-o…

- Intalnirea la nivel inalt a liderilor celor 29 de state membre ale Alianței Nord-Atlantice a intrat in doua zi, iar presa internaționala ignora declarațiile și poziționarea Romaniei, reprezentata prin președintele Klaus Iohannis. Relatarea de pe site-ul CNBC este insoțita de o fotografie a carei explicație…