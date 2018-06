Stiri pe aceeasi tema

- Leonard Doroftei iși joaca propriul rol in serialul ”Baieți de oraș”, unul dintre cele mai așteptate seriale de comedie de la noi, are premiera duminica, 3 iunie, de la ora 22.00, la Antena 1 și aduce o mulțime de surprize pentru telespectatori. Cel de-al treilea sezon ”Baieți de oraș” vine cu foarte…

- ”Baieți de oraș”, unul dintre cele mai așteptate seriale de comedie de la noi, are premiera duminica, 3 iunie, de la ora 22.00, la Antena 1 și aduce o mulțime de surprize pentru telespectatori.

- Cercetatorii britanici de la Institute of Cancer Research au descoperit pentru prima data cauza posibila a majoritatii cazurilor de aparitie a leucemiei acute limfoblastice la copii, dupa un secol de controverse cu privire la origini.

- Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educatiei, au fost validate 159.324 de cereri de inscriere in invatamantul primar. Dintre acestea, peste 151.000 de cereri (95,2%) au fost admise in prima etapa, iar aproximativ 7.500 in a doua etapa (4,7%). Conform sursei citate, tipologia…

- Acesta spune ca pentru funcțiile de conducere din spitale nu au fost operate niciun fel de majorari salariale, și astfel s-a ajuns in situația ca salariul pe care el il va primi ca medic sa fie dublu fața de cel de manager al spitalului. In timp ce personalul medical auxiliar și personalul TESA din…

- Televiziunile de știri din Romania sunt intr-o concurența acerba, dar, din nefericire pentru stațiile TV, publicul lor este unul imbatranit, neatractiv pentru marii generatori de bani din publicitate. Cel mai important segment, din punct de vedere financiar, este cel al tinerilor, iar aici televiziunile…

- Patruzeci si unul de copii au murit in incendiul care s-a soldat cu 64 de morti duminica, intr-un centru comercial din Kemerovo, in Siberia, a anuntat marti o sursa din cadrul serviciilor de urgenta, citata de agentia de presa publica RIA Novosti, relateaza AFP. ”Pe lista mortilor sunt numele de familie…

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voica a facut declarații la TV dupa ce s-a aflat ca Israela Vodovoz ar fi murit din cauza inelului gastric pe care il avea, care s-a rupt și i-a provocat o hemoragie interna. Israela Vodovoz a incetat din gviața in urma cu cateva zile, fiind gasita moarta in locuința…