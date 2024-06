Stiri pe aceeasi tema

- Leonard Doroftei a facut primele declarații despre revenirea lui definitiva in Romania, dupa ce a locuit timp de 5 ani in Canada. Totodata, el a dezvaluit și cu ce se ocupa cei trei copii ai lui și ai soției sale, Monica. In urma cu trei ani de zile, Leonard Doroftei a luat decizia de a pleca din Romania.…

- Robert Pickton, cel mai mare criminal in serie din istoria Canadei si care este considerat responsabil pentru moartea a peste 50 de femei, a murit, dupa ce a fost atacat in inchisoarea in care isi ispasea sentinta. Serviciul Penitenciarelor din Canada a anuntat decesul lui Pickton, in varsta de 74 de…

- A murit Ștefan Birtalan, dublu campion mondial la handbal din 1970 și 1974 și de trei ori cel mai bun handbalist al lumii, Ștefan Birtalan a decedat, luni dimineața, la varsta de 75 de ani. Ștefan Birtalan avea 75 de ani. Clubul CSA Steaua a anunțat decesul legendarului handbalist, luni dimineața. Ne-a…

- Cei care au vazut recent știrile despre clasamentul celor mai mari producatori de smartphone-uri din lume au aflat probabil ca o companie relativ necunoscuta, Transsion, a scos Vivo din primele cinci companii și a depașit chiar și Oppo la nivel mondial. Astazi, 24 aprilie 2024, Transsion anunța ca intra…

- Cristi Minea e concurentul in varsta de 47 de ani care participa la „Insula de 1 milion”, emisiunea difuzata la Kanal D. Vrea sa caștige marele premiu pentru a-și dezvolta afacerea pe care o are in Otopeni, langa București. La cei 47 de ani ai sai, Cristi Minea a acumulat o vasta experiența profesionala,…

- Marele filosof și scriitor Jean-Paul Sartre a lasat posteritații urmatorul aforism, inclus intr-una dintre operele sale de capatai, ”Diavolul si bunul Dumnezeu”: ”Lumea e nelegiuire; daca o accepti, esti complice, daca o schimbi, esti calau”. Fiecare este liber sa interpreteze, eu voi oferi propria…