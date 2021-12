Leonard Doroftei: „Este o decizie pe care am s-o regret toată viața” Leonard Doroftei a decis sa se mute definitiv in Canada, in anul 2019, decizie pe care fostul mare boxer o regreta. La doi ani de cand „Moșu’” a plecat impreuna cu familia sa pe continentul american, fostul campion mondial de la categoria semi-ușoara și-a impartașit gandurile intr-un interviu. Lui Leonard Doroftei ii este dor de Romania și spune ca decizia de a se muta din țara natala a luat-o „la nervi”: „Totul, totul imi lipsește! De la injuraturi, pana la taiatul porcului. Totul! Aerul ala pe care il respiri. Am luat o decizie, la nervi, pe care am s-o regret toata viața”, a recunoscut Leonard… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

