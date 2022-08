Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pregatita din punct de vedere tehnic sa livreze gaze naturale Republicii Moldova. Potrivit autoritatilor de la Bucuresti, compania care asigura transportul de gaze a finalizat lucrarile de interconectare dintre cele doua state. GEORGE AGAFITEI, consilier in cadrul Cancelariei premierului…

- Petre Daea a fost intrebat, joi, intr-o conferinta de presa, cum i se pare pretul legumelor. “Am vazut si INS-ul, am vazut si piata in Romania si, har Domnului, din acest punct de vedere am fotografia si a datelor, dar am si fotografia produselor. De regula, unde plec in teren si daca raman seara…

- Echipa de implementare VAR in Romania face precizari dupa meciul FCSB - FC Universitatea Craiova 1948, subliniind ca sistemul mai are nevoie de anumite reglaje din punct de vedere tehnic, informaza frf.ro și news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Cantitatea de grau obtinuta anul acesta va asigura necesarul de consum al tarii, dar si disponibilitati pentru export, a declarat, pentru Agerpres, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, dupa ce s-a terminat de recoltat și inmagazinat graul. „Cu siguranta, o sa avem paine, pentru…

- Romania va inchide anul agricol 2021/2022 cu o productie stabila, care va aduce si un excedent de export, chiar daca nu va obtine cantitatile de cereale de anul trecut, a declarat pentru Agerpres ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu. "Culturile as putea sa le cataloghez ca fiind bune in prezent.…

- ”Nu ar trebui sa ne raportam sa luam in calcul pretul barilului. Avem de la inceputul anului, barilul de petrol a crescut cu 700 de dolari. Uitam sa luam in calcul ca agentii economici platesc pentru transport, depozitare, rafinare, taxa de mediu multe lucruri pe care trebuie sa le luam in calcul”,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus ca in cazul celor trei cazuri de variola a maimuței, diagnosticate in Romania, a fost vorba despre „un comportament la risc”. „Nu este vorba de o sensibilitate, este vorba mai degraba de un comportament la risc, comportamentul la risc poate sa fie deopotriva…

- Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan considera ca legea offshore va asigura Romaniei independența și stabilitatea energetica de care are nevoie. Gheorghe Șoldan a precizat ca in cadrul dezbaterilor in comisii a Legii offshore a votat pentru o lege care va asigura aceasta independența ...