Leon Goretzka, mijlocasul echipei de fotbal a Germaniei, accidentat la un picior, este indisponibil pentru meciul cu Franta din Grupa F a EURO 2020, ce va avea loc marti la Munchen, transmite AFP.

"Nu se pune problema sa poata juca in primul meci", a indicat joi directorul Federatiei germane de fotbal (DFB), Oliver Bierhoff, aflat in cantonamentul nationalei din Bavaria. "Este insa o personalitate puternica si un jucator important. Sunt sigur ca va juca un rol important in acest turneu", a adaugat Bierhoff, scrie agerpres.ro.

Goretzka nu a fost folosit in meciul de pregatire castigat…