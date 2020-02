Stiri pe aceeasi tema

- Radu Georgescu, antreprenor în serie și fondatorul Gecad Ventures, devine partener și membru al boardului SeedBlink, una dintre cele mai mare platforma de Equity Crowdfunding din regiune. Cine sunt ceilalti membri ai boardului si cum functioneaza aceasta platforma de strângere de fonduri.Citeste…

- Asociația Maria Agapia din Aiud organizeaza sambata, 8 februarie, o campanie de strangere de fonduri pentru ajutorarea unui baiețel in varsta de 3 ani. Proiectul este susținut și de catre Centrul Cultural Liviu Rebreanu Aiud. „De aceasta data luptam sa ajutam un baiețel in varsta de 3 ani, Vlad Bogdan.…

- La Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj va avea loc sambata, 25 ianuarie, concursul de robotica RUBIX DEMO. 17 echipe de liceeni din toata țara vor organiza meciuri demonstrative, iar cei prezenți vor avea ocazia sa urmareasca cum se desfașoara un astfel de meci și sa cunoasca o parte…

- Miercuri, 22 ianuarie, la Reciproc Cafe, de la ora 18 va avea loc proiecția filmului „For Sama”, un documentar autobiografic care spune povestea lui Waad al-Kateab pe parcursul a cinci ani din revolta din Alep, Siria. Cinci ani in care tanara se indragostește, se casatorește și o naște pe Sama, totul…

- 90 de organizații din 17 țari ale Uniunii Europene promoveaza o campanie de strangere a unui milion de semnaturi, pana in septembrie 2020. Astfel, Comisia Europeana va fi obligata sa ia in considerare eliminarea treptata a pesticidelor sintetice din agricultura pana in 2035. Inițiativa Cetațeneasca…

- Banii stransi in urma licitatiilor la care se vor vinde tricourile tuturor jucatorilor din campionat, de la meciuri din perioada Craciunului, precum si obiecte sau experiente unice (bilete VIP pentru gala Pro League, meci de golf cu Wesley Sonck…), vor ajunge la Younited, partener social al Pro League.…

- Tricourile jucatorilor Ianis Hagi, Denis Dragus si Vladimir Screciu, legitimati la echipe din campionatul Belgiei, au fost scoase la licitatie in cadrul unei actiuni anuale a Pro League de strangere de fonduri, potrivit NEWS.ro.Banii stransi in urma licitatiilor la care se vor vinde tricourile…

- Copiii cu parinții bolnavi, persoane defavorizate, care nu au acces la niciun serviciu medical sau tratament in afara de cele de urgența, sunt cei mai vulnerabili dintre noi. Acești copii ai pacienților sociali sunt greu incercați, chiar de la varste foarte fragede, caci parinții lor sunt intr-o suferința…