Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul mediului, Gratiela Gavrilescu, declara in toamna anului trecut ca municipiul Iasi este singurul din Romania monitorizat de Comisia Europeana pentru ca nu indeplineste standardele privind calitatea aerului. Din acest motiv, tara noastra risca sa ajunga la Curtea Europeana de Justitie, afirma…

- Conceptul de anticorupție a afectat dezvoltarea țarii, iar “spectacolul cateușelor” nu a funcționat in Bulgaria pentru ca și-au vazut de propriul interes, susține Grațiela Gavriescu, ministrul Mediului. Ea a participat, marți, la un eveniment de lansare a unui raport realizat de Societatea Academica…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat pentru Romania suma de 272 de milioane euro pentru constructia autostrazii Sebes-Turda. Stadiul de finalizare a lucrarilor depașește 90% pe doua din cele patru loturi ale autostrazii (3 și 4), in timp ce pe celelalte doua loturi acesta este cuprins intre 39% și 44%.…

- Studiile de fezabilitate pentru constructia a trei spirale regionale la Craiova, Iasi si Cluj-Napoca vor fi finalizate in octombrie, a declarat, marti seara, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, la Realitatea TV. "150 milioane euro sunt alocati din fondurile europene, structurale…

- Comisia Europeana acorda Romaniei 272 de milioane euro pentru constructia autostrazii Sebes-Turda. „Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite in constructia sectiunii de autostrada dintre localitatile Sebes si Turda, in apropierea municipiului Cluj-Napoca,…

- Autostrada Sebes – Turda are in total 70 de kilometri si ar fi trebuit finalizata in 2016. Lucrarea este impartita pe patru loturi, dintre care 3 si 4 sunt cele mai avansate, iar pe 1 si 2 se inregistreaza cele mai mari intarzieri. "Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare…

- "Un subiect extrem de important a fost legat de calitatea aerului. Am prezentat situatia celor trei municipii din Romania, respectiv Bucuresti, Iasi si Brasov. I-am spus domnului comisar ca, in urma discutiilor avute la Bruxelles, au avut loc intalniri cu reprezentantii celor trei autoritati locale.…

- Alerta declansata in Guvernul Viorica Dancila. Romania este in pericol sa piarda zeci de milioane de euro, bani europeni. In direct la Romania TV, la emisiunea Andreei Cretulescu, Rovana Plumb a dezvaluit ca sunt probleme in unele compartimente unde se acceseaza bani europeni.Citeste si: Tarom,…