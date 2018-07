Relatia bilaterala dintre Romania si Irlanda a devenit din ce in ce mai puternica in ultimii ani, a declarat marti premierul irlandez, Leo Varadkar, la finalul intalnirii avute la Palatul Victoria cu prim-ministrul Viorica Dancila.



"Am mai fost prezent in Romania acum 15 - 20 de ani ca student, dar cred ca in anul viitor, pe masura ce Romania va detine presedintia Consiliului UE, toti membrii Cabinetului irlandez vor face vizite in Romania si vom fi mai apropiati unii de ceilalti. Am cazut de acord ca relatia bilaterala dintre Romania si Irlanda a devenit din ce in ce mai puternica…